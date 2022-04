André JOLY

Directeur R&D avec 20 ans d'expérience en développement de produits.

Expertise dans les secteurs de l'automobile et du biomédicale.

Après un parcours dans l'automobile en tant qu'ingénieur simulation par éléments finis, ingénieur produit, chef de projet , responsable innovation et réponses à consultations pour PSA et Renault, et suite à ma formation MBA à l'IAE de Paris Sorbonne et une expérience de directeur R&D dans le domaine du médicale ;

je souhaite intégrer un poste de Directeur R&D permettant de mettre en application mon parcours professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Sièges Automobiles

Mécanique Automobile

Bricolage

Business management

13485

Management

Gestion de projet

Medical device

Reporting

Gestion d'équipe

Direction

R&D

Product Life Management