André JORDAN

Sorti de l'ESICAD en 1986, j'ai suivi une première partie de Carrière dans le monde informatique en occupant successivement des fonctions de Programmeur, Progammeur Système, Analyste Programmeur, Chef de Projet MOE, et chef de Projet MOA sur des projets Nationaux.

J'exerce depuis 7ans à Montpellier des fonctions dans une direction Commerciale: la profession de Responsable de Soutien et Pilotage Commercial au sein de la direction Régionale Commerciale Courrier Colis, Responsable du pole fonctionnel, et depuis 3 ans Manager des Ventes. Je suis responsable d'une equipe de 5 commerciaux en charge des principaux acteurs economiques du languedoc.

Outre les approchesmanageriales, commerciales et techniques nécessaires, ces fonctions opérationnelles me permettent de mettre en pratique le pilotage opérationnel.

Pour une bonne analyse des résultats, la connaissance de l'activité économique locale et l'échange avec ceux qui la font me sont nécessaires.

Notre réseau me semble tout à fait adapté à ce but.



Mes compétences :

Vente

Informatique