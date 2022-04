Andre JUSTAFRE

Titulaire d'une maitrise en Droit des Affaires, mon premier employeur a été Groupama, ma fonction : gestionnaire sinistres corporels graves et contentieux, un premier métier formateur et enrichissant.

5 ans plus tard je rejoignais la Banque populaire pour y développer l’assurance IARD et devenir au fil du temps un vrai banquier-assureur.

De formation en accompagnement, de service du siège en soutien du réseau commercial, de travail de direction en action terrain me voilà aujourd’hui responsable de l'animation commerciale sur le marché de la clientèle de particuliers.

Un métier qui me correspond totalement: de solides compétences technique, un fort relationnel, de la pédagogie, de l'altruisme et ce qu'il faut d'empathie.



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Assurance

Assurance Vie

Commercial

Épargne

Épargne financière

fiscalité

Formation

IARD

Prévoyance

Réseau Commercial