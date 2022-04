Andre KERBOUL

Généraliste en Génie Electrique, notre entreprise est en forte croissance : je recrute un Responsable d'affaires confirmé Process métiers de l'industrie : Environnement (eau-déchets), agro (lait), logistique, manutention industrielle. CA entre 1.5 et 2ME. Votre mission : vendre et piloter des projets en automatisme, info. industrielle et robotique. Vous intervenez depuis l'avant-projet jusque la réception avec le client.

Vous êtes dynamique, impliqué et passionné, vous aimez la Bretagne sud, REJOIGNEZ NOUS !!



Mes compétences :

genie electrique

electronique de puissance

robotique et automatismes

smartgrid ENR

Energies renouvelables