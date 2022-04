Spécialisé en :

testabilité électronique (DFT)

test In-circuit

développement et intégration banc et baie de test fonctionnel

CAO électronique CADENCE

Solutions de test

Redesign cartes electroniques ( obsolescences, intégration modifs, etc ... )

Etudes de cartes electroniques ( bureau d'études )



Mes compétences :

CAO

Electronique

Test