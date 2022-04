Andre KOCH

Mr Koch André Preignac le, 26/07/2013.

7, route de la garengue

33210 Preignac

Tel ; 0627722109

Formateur caces.

Siret ; 39911633400026





Monsieur.



Etant formateur caces depuis 2008 et désirant me mettre à mon compte, je suis en train de faire un sondage pour voir les besoins de société comme la vôtre en tant que formateur indépendant.

Titulaire des 10 caces TP

Titulaire des 6 caces chariot élévateur.

Titulaire des 4 caces pemp.

Formateur VRD jusqu’au titre pro.

Formateur Pont roulant élingueur.

Et donc testeur sur toutes ses catégories.

Bien entendu, comme tout bon formateur je possède des cours, fait par mes propres soins sur toutes les recommandations très complets et à jour.

Ainsi que mon propre matériel ordinateur, vidéo projecteur et lunette topo de chantier pour la VRD.

Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, veuillez Monsieur agrée l’expression de mes salutations distinguées.



Mr Koch.

Compétences

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 1

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 2

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 3

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 4

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 5

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 6

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 7

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 8

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 9

Formateur > CACES® > R372M-TP > Cat 10

Formateur > CACES® > R386-PEMP > 1A

Formateur > CACES® > R386-PEMP > 1B

Formateur > CACES® > R386-PEMP > 3A

Formateur > CACES® > R386-PEMP > 3B

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 1

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 2

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 3

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 4

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 5

Formateur > CACES® > R389-Chariot > Cat 6

Formateur > CACES® > R390-GAC > Manuelle

Formateur > CACES® > R390-GAC > Télécommande

Formateur > CACES® > R390-GAC > Manuelle et télécommande

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 1

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 2

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 3

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 4

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 5

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 6

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 7

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 8

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 9

Testeur > CACES® > R372M-BTP > Cat 10

Testeur > CACES® > R386-PEMP > 1A

Testeur > CACES® > R386-PEMP > 1B

Testeur > CACES® > R386-PEMP > 3A

Testeur > CACES® > R386-PEMP > 3B

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 1

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 2

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 3

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 4

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 5

Testeur > CACES® > R389-Chariot > Cat 6





Mes compétences :

titulaire de tout les CACES dans mes cat