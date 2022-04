Andre KOFFI

Ancien eleve du college st viateur de bouake puis du lycee moderne d'abengourou.Etudiant en psychologie a abidjan et ancien de boston[massachussetts]usa.

Je suis actuellement conseiller en education internationale pour ces pays; INDE,ITALY,FRANCE ,ANGLETERRRE,CANADA,SUEDE,et les U.S.A.

Nous avons un cabinet[A.F.R.E.I] Africa Europe Investissementsis a Abidjan pour les relations d'affaires entre les pays scandinaves et la cote d'ivoire et d'autres pays.

Beaucoup reste a faire et ensemble nous pouvons y arriver.



Mes compétences :

Environnement