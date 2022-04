Andre KRZYS

Bonne connaissance du marché des assurances et de la réassurances à l'international et plus particulièrement en Europe Centrale, Orientale et sur le pourtour Méditerranéen.



Activités réalisées :

- Direction de projets de création de structures d'assurance (Compagnies d'assurance, centre de gestion...). Lancement de deux structures d'assurance vie (Algérie, Tunisie)

- Recherche et pilotage de projet de fusion/acquisition (M&A)

- Suivi et pilotage des projets d'investissements à l'international.





Souhaits à court terme :

Intégrer un groupe d'assurance, banque, courtage ou consultant s'inscrivant dans une dynamique de recherche de relais de croissance à l'international (création, acquisition....).



J'offre au-delà de mes expériences acquises :

- une réelle connaissance des marchés internationaux,

- Une capacité à gérer des projets de recherches de cibles,

- Une expertise en gestion et animation d'équipes pluridisciplinaires,

- Des compétences dans la mise en place de structures d'assurance à l'étranger.



Et enfin, plus généralement :



Un réel gout, pour toutes les activités liées au développement dans le secteur des assurances.