André LABLABJIAN

Né à Beyrouth au Liban le 20 nov 1979, j'arrive en France en 1988 pour la première fois.

Je repars au Liban 3 ans après et j'obtiens mon bac dans mon pays.

De retour en France je fais mes études (Maîtrise en Economie et gestion des entreprises option Marketing) à l'UPMF à Grenoble.

Je rentre dans le groupe casino en tant que manager et j'y reste un an et demi, puis je me dirige vers la construction de maisons individuelles.

Après avoir occupé les postes de commercial et de responsable adjoint, je suis devenu Responsable de l'enseigne Demeures Drômoises au sein du groupe AVENIR, puis responsable de MAISON IDEALE.

En septembre 2010 j'ai quitté le groupe AVENIR et j'ai créer ma propre société de construction de maisons individuelles avec deux associés.



Je fonde en aout 2011 la société IMMOVIA qui est une agence immobilière spécialisée dans la vente de terrain à bâtir et une société d'aménagement de terrains à lotir.



Depuis début 2014, le Groupe IMMOVIA c'est agrandi avec l'activité de constructeur de maisons individuelles.



Je cherche à recruter des licenciés en franchise IMMOVIA pour developer la marque soit dans l'immobilier soit dans la construction.





Pour développer mes sociétés, j'utilise tout les supports et je cherche bien entendu à développer un réseau de personnes qui travaillent dans l'immobilier et la construction ainsi que la promotion et la finance.

Merci d'agrandir ce réseau qui sera aussi le votre.

André



Mes compétences :

Immobilier

Vente

Promotion

Marketing

responsable

Réseau

Finance

Management