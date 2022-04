COMPETENCES CLES



Une expérience professionnelle solide commencée en cabinet d’expertise comptable et confirmée en entreprise

Une très bonne maîtrise des outils informatiques

Rigoureux, réactif et synthétique



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle financier

DAF

EDC

IFRS

Informatique

Responsable Comptable et financier

Sage

Volley ball