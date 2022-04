INFORMATIONS PERSONNELLES :



André LAFFONT

98 rue Jean-Pierre Timbaud

75011 PARIS

+33 6 09 78 19 49

e.mail:lafded@wanadoo.fr



Né le : 14.03.65 CHEF O.P.V.





.Chef opérateur de prises de vues, depuis 1994

.Télépilote de drone (titulaire du brevet théorique ULM)

Je possède un PHANTOM 3 PRO DJI



https://www.youtube.com/watch?v=bob-aKcp-wI&feature=em-upload_owner







FRANCE 3:

2008-2016: Reportages pour Thalassa et Faut pas rêver

1997 à 2010 : Riff et MFP Production : C’est pas sorcier



SORCIER PRODUCTION:

- "Quelle aventure" Réal. Franck Chaudemanche

. Corsaires et pirates 52 mn

. François Ier 52 mn

. 1900 La belle époque 52 mn

. Les Vikings 52 mn



DOCLAND YARD et AB Production:

. Documentaires scientifiques:

" Animat , des espèces en voie d’apparition " 52 mn

" L’homme connecté ’’ 52 mn

" L’agriculture du futur " 52 mn

. Documentaire historique : "Les soldats de Napoléon " 52 mn Réalisatrice: Marianne Cramer

. Documentaire animalier au Gabon: " Mandrills " 52 mn Réalisatrice: Marianne Cramer



FL CONCEPT Production:

- " Belles de coeur " avec Miou Miou 52 mn



LCP :

- Reportages

- "Cahuzac règlements de comptes " 52mn (reconstitutions) Réalisatrice: Elisa Bertholomey



ZADIG Production:

- "​ Il y a un trou dans votre cv "​ 52 min Réalisateur: Didier Cros

- Bondy blog café

- Flash talk



LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE Production:

- '​'Djibouti ville mythique'​'​ 52 min Réalisatrice: Gabelier Lise



LES POISSONS VOLANTS:

- "​ Ado d’ailleurs "​ 52 min Réalisateur : Didier Cros



SON ET LUMIÈRE:

- " Les gendarmes mode d’emploi " 90 min Réalisateur : Didier Cros



AUTRES:

. Intervenant pendant 5 ans en tant que Chef OPV à la formation réalisation court-métrage au CEFPF.



SPORTS PRATIQUES:

. Escalade

. Ski

. Parapente

. Plongée niveau 2 PADI



Mes compétences :

Télépilote drone