André LARRERE

30 ans d’expérience de Direction Financière et Administrative au sein de PME et de Grand Groupe.



COMPETENCES

mise en place de Reporting,

élaboration des Budgets et Business Plan,

évaluation de Société pour acquisition,

négociation des acquisitions avec finalisation des accords juridiques,

finalisation de contrats juridiques

interface avec avocats pour mise en place d’actionnariats des salariés

EXPERIENCES

14 ans au sein de PME en tant que DAF,

16 ans au sein de Grand Groupe en tant que Secrétaire Général,

couvrant les fonctions financières, juridiques, achats, et administratives.