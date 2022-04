Andre Laurent MINISTER DIHI

Minister Andre Laurent Dihi,Prédicateur et Dispensateur de l'évangile de Christ . Je suis depuis Février 2013 en charge de l'église La foi Apostolique à Atlanta GA, où je prépare les brébis à l'avènement du Seigneur Jésus.

Il nous faut être purs et irréprochables comme une épouse à la rencontre de l'époux.Le jour du Seigneur est véritablement proche .Soyons vigilants pour surtout éviter les séducteurs qui sont des égareurs et qui prêchent pour leur ventre...



Mes compétences :

Enseignant de la BIBLE