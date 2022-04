André LE GALL

Après 32 années au sein de la marine nationale dont 20 en qualité de formateur, j'ai quitté l'institution militaire il y a peu de temps, puis enchainé sur 2 années d'auto entrepreneur dans le secteur automobile .

Depuis 1 an je suis sans activité .

Ayant la volonté (bepecaser) et l'envie de transmettre mon expérience aux autres, j'envisage de me lancer dans le recyclage et l'apprentissage des méthodes éco-conduite auprès des particuliers ou en partenariat avec une auto-école.