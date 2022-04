André LECLERCQ

Fondateur de ProMediaSud je lance cette année ma propre entreprise de webmarketing, communication et développement d'applications web pour les TPE & PME. Nous sommes dans un nouveau virage technologique et économique. Je trouve passionnant de pouvoir adapter n'importe quel secteur d'activité pour prendre la meilleure courbe possible afin de progresser avec les nouveautés de notre époque numérique. Autodidacte depuis plus de 15 ans dans le domaine du numérique je suis fier d'avoir acquis non seulement des connaissances mais surtout d'être capable d'apprendre très vite par moi même. Si vous voulez en savoir plus sur moi n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Développement web

Stratégie de communication

Community management

Conseil marketing