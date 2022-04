Andre Lenaud BAPTISTE

Je suis André Lenaud BAPTISTE, responsable Suivi Evaluation a la Caritas de l'Archidiocese de Port-au-Prince de novembre 2011 a date, enseignant au Lycee Marie Jeanne et College Catherine en discipline Introduction a l'economie, correcteur aux examens officiels 2013, diplômé en Sciences Economiques au Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) au cours de la période 1996-2000, certifié a l’Ecole Normale Supérieure (ENS) en section Mathématiques en 1996-1997. Ex, enseignant au CIM de 2009 a 2011, Technicien au DCER a l’HFOSED de juillet 2008 a date en rédaction de projet éducatif, étudiant a Diplôme d’Etude Supérieure en Sciences de l’Education (DESSE) orienté en Education économique au cours du mois d’Octobre 2008 a date, élaborateur du programme d’économie en secondaire II en juillet 2008, fondateur et coordonnateur général de l’OVEC.







Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel