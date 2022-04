Andre LEROY

Ayant débuter dés mon plus jeune age a 17 ans dans la maçonnerie dont j'ai le CAP , je me suis réorienter vers le placo ( collage raillage bandage enduit finition) après je suis partie 10 ans en transport super lourd , récemment etant a mon compte autoentrepreneur pendant un peut plus de 1 an dans la rénovation

je faisait ( placo ,enduit , plomberie (PER) , carrelage , electricité de base ) donc je me réoriente en plaquiste

je fais un peut de tout j'aime apprendre d'autre chose que je sais pas faire, je suis très curieux je m'interresse a tout et retiens tres vite , je sais lire des plans ainsi que les cotes a respecter.

j'ai beaucoup travaillez au laser donc mise a niveau irréprochable



Mes compétences :

Bâtiment