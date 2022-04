André LÉTOURNEAU

> MON PROFIL:

+ de 20 ans d'expérience en informatique et recrutement TI.



> MA COMPAGNIE:

Alteo est une firme de recrutement spécialisée en informatique basée à Montréal. Cumulant plus de 30 ans d’expérience, notre équipe de recruteurs possède l'expertise pour produire des résultats supérieurs et répondre aux besoins des clients les plus exigeants.



Employeurs - Etes-vous à la recherche des meilleurs talents en TI de Montréal?

Candidats - Etes-vous à la recherche de nouveaux défis?



> NOUS RECRUTONS:

Développeur d’applications, Intégrateur Web, Ergonome/Designer d’interfaces, Administrateur de bases de données, Administrateur de systèmes, Administrateur de réseaux, Spécialiste en téléphonie, Intégrateur de systèmes, Technicien en support technique, Rédacteur technique, Spécialiste en assurance qualité, Spécialistes en BI/données, Spécialistes en Systèmes Intégrés de Gestion, Spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, Spécialiste en sécurité informatique, Analyste fonctionnel, Analyste d’affaires, Ingénieur prévente, Chef de produit, Gestionnaire de versions, Contrôleur de projet, Chef de projet, Directeur de bureau de projet, Architecte de données, Architecte applicatif, Architecte infrastructures, Architecte d’entreprise, Directeur des opérations, Directeur du développement, Directeur du support technique, Directeur informatique, VP/CTO/CIO



> TECHNOLOGIES:

Java, .NET, ASP.NET, VB.NET, C#, C, C++, Delphi, VB, PHP, LAMP, HTML, XML, CSS, JavaScript, Shell, Perl, Ajax, Flash, ActionScript, Flex, Python, Ruby, Groovy, Cobol, RPG, Progress, Visual Foxpro, SQL, SQL Server, PL/SQL, T/SQL, Websphere, Biztalk, SharePoint, MOSS, Agile, Windows, Linux, Unix, AIX, HP-UX, Mainframe, Mac, VMWare, Citrix, Exchange, Active Directory, Cisco, CCNA, CCNP, CCIE, CCSP, LAN, WAN, SAN, VoIP, PBX, Asterisk, BI, ETL, EDI, CRM, ERP, SAP, JD Edwards, JDE, PeopleSoft, Oracle, Great Plains, MS Dynamics, PMP, ITIL, EAI, SOA, CISA, CISSP,CISM.



Specialties:

Recrutement TI, chasse de tête, stratégie de carrière.



Mes compétences :

Action script

AJAX

ASP

CCIE

CISA

CISSP

Gestion de projet

Informatique

IT Security

JAVA

JDE

Linux

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft SQL

PHP

PMP

Python

Recruitment

Recrutement

Recrutement informatique

Ruby

SAP

Sécurité

Sécurité informatique

Security

UNIX

Web