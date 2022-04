André LOECHEL

Elève titulaire à la IVème section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, il soutient sa thèse sur le thème "Le mythe de Venise” et trace un bilan des métamorphoses d’une ville à l’aube de la Renaissance au moment où les nouvelles technologies du XVème siècle voient s’accélérer la circulation des images et des écrits.

Organisateur du premier séminaire consacré aux sites artistiques sur le Web et aux reconstitutions virtuelles du patrimoine à l’Institut des Lettres, Sciences et Arts de Venise en 1993, il est co-fondateur de l’ONG ARENOTECH (Art - Education - Nouvelles Technologies :Array), réseau européen d’enseignants et de chercheurs; il se livre à de nombreuses activités internationales en matière de prospective (Club d’Analyses Prospectives, Club du Futur…).

Secrétaire général de l’Association des Villes Numériques (1997 - 2001), il préside à partir de 2001 le Réseau européen des Villes Numériques (www.villesnumeriques.org), structure qui entend développer l’innovation technologique dans le monde des collectivités locales, mais aussi constituer un champ d’observation, d’analyse et d’évaluation des pratiques et usages des réseaux d’intelligence territoriale, singulièrement dans le domaine de la formation et des nouvelles formes d’apprentissage, d’accès et de partage des savoirs.

Responsable ou membre de plusieurs conseils scientifiques, il accompagne acteurs économiques et territoriaux dans leur mise en réseau européenne. Il développe par ailleurs plusieurs analyses autour de la clustérisation des territoires et du développement des pôles de compétences et de compétitivité.

Il préside aujourd'hui la Fondation des Territoires de Demain (www.territoires-de-demain.org) et suit particulièrement les chantiers relatifs aux questions de transfert et de coopération scientifique et technique et de manière générale le développement des nouvelles technologies de la connaissance.

Il est à l’origine de la création de la Knowledge and Innovation Community "Territories of Tomorrow"(http://kic.territoires-de-demain.org ). Responsable scientifique du Living Lab des Territoires de Demain, il contribue au développement d’autres Laboratoires d’usages aussi bien à l’échelle internationale qu’en France et à la mise en œuvre du projet méditerranéen EUROMED LAB et au développement d’une ingénierie des espaces de l’innovation.



