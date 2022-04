Andre LOUIS

Jurite et HSE, je dirige Cabinet d'expertise en droit social et en Hygiène , Sécurité et Environnement denommé ENHYSSE ( Entreprise de d'Hygiène, du Social , de la Sécurité et de l'Environnement).

Je suis parti de l'amer constat du non respect des droits sociaux des travailleurs au CONGO BRAZZAVILLE (Non protection du marché du travail, Non versement des droits sociaux CNSS et couverture médicale, salaires insuffisants, impayés ou en retard,corruption, absence de systemede management réel HSE dans les entreprises évoluant dans le cadre professionnel.

J'ai compris comment la sous traitance par la mise à disposition du personnel et les bailleurs de fond malmènent le labeur des travailleurs.

Pour cela, mon Cabinet vient assurer l'encadrement et l'accompagnement H2SE des particuliers et des entreprises et l'ETAT.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce Internationale