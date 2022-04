André-Louis QUINTON-GAFFORY

Quand vous regardez un mur de crépis délabré, l'écorce d'un arbre multiséculaire, un amas de rocher, une palette de peinture, et que vous voyez de petits personnages rigolos, les monstres de votre enfance, des animaux à haut-de-forme, ou d'inquiétants personnages ... Alors vous savez un peu qui je suis. L'esprit perpétuellement en voyage je fais parfois une escale de traits, de couleur pour garder le souvenir de mes divagations. Gardez moi loin de la définition "artiste", mot utilisé le plus souvent par ceux qui voudraient l'être plus que par ceux qui le sont vraiment..... Je regarde, j'enregistre, j'extrapole, je déforme et je dessine!!!!



Qui j'aimerais rencontrer :

Les addicts de tout ce qui nous fait voyager.... Les Pros du cinéma, auxquels je propose de louer mes services; ceux qui chercheraient un renfort de dessin pour leurs projets... Je laisse ma porte grande ouverte!!