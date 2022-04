André Luc LE BLANC

Rêveur, aventurier, optimiste débordant, un peu spirituel, recherche un nouvel horizon ou des horizons nouveaux!

J'ai fait trente six différents boulots et j'aimerais en entreprendre une trentaine d'autres avant!

J'aimerais voyager et avoir un pied à terre partout dans le monde! Mon dernier objectif atteint 5 mois en Europe 2,300 ou 2,600 km â pied sur les routes de St-Jacques de Compostelle et une mise au point de mes moyens et des limittes que l'on s'imposent!



Mes compétences :

Tenir des livres comptables

Réconcillier les comptes payables et recevables

Travaux - journaliers construction

Ventes - annonces publicitaires - autres

Travaux de fermes - porc, poules élevage à l'abbat

Travail peinture - pose de gyspe et peintre

Entretient ménager et industriel

Lavage de vitre, lavage de tapis

Chemin de St-Jacques de Compostel - 5 mois En Euro