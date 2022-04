Andre LUGAN

A la base de formation technique, j'ai débuté ma carrière en tant que responsable d'atelier industriel pour, plus tard, me tourner vers le commerce.

Ensuite, les compétences acquises en tant que commercial, puis en tant que responsable d'un centre de profit ont complété idéalement mon panel de connaissances.



Homme de terrain et fin négociateur, je maîtrise de A à Z la conduite d'un projet, de sa conception a sa finalisation, puis à sa maintenance.

Mon carburant, les challenges. Inventif, à tout problème, il y a une solution.

Mais aussi consciencieux et pragmatique, mon crédo : On dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit !