Après 16 ans passés au sein d'un important groupe d'assurances, j'ai choisi de developper mon propre cabinet d'expertises.



Auparavant, j'occupais donc un poste d'inspecteur régional chargé du développement des produits d'épargne/retraite et assurances vie/décès.



A ce titre j'étais également responsable de la formation de 40 agents dans le département de l'Hérault.



J'éxercais également la fonction d'inspecteur "sinistre" et procédais donc à des expertises après sinistres et à l'évaluation des dommages et de la remise en état des biens endommagés



Par la suite j'ai orienté ma carrière vers l'expertise bâtiment, par goût d'une part et tradition familiale d'autre part.



La plupart des membres de ma famille et de celle de mon épouse, ont éxercé et/ou développé des activités professionnelles en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Maroc, aux Antilles, en Nouvelle Calédonie ou à la Réunion.



Natif d'Afrique du nord et issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours souhaité offrir mon temps et mon éxperience aux pays en développement.



Je souhaite donc consacrer les 10/12 années d'activité à venir à l'effort de construction ou de reconstruction d'un pays du Maghreb, d'Afrique sub saharienne ou de l'Océan Indien.



Outre mon métier d'expert, je suis particulièrement sensible à la réhabilitation de l'habitat et la maintenance de parc immobilier à caractère social ou non.



L'environnement,l'écologie, le combat pour l'acheminement et le traitement de l'eau retiennent également mon attention.



Toutefois, compte tenu de mon parcours et de ma personnalité, je suis ouvert à toute autre proposition dans la mesure où celle-ci exigerait un goût certain pour les contacts,les échanges et une grande disponibilité au service des populations locales.



Le Maroc, la Tunisie, Madagascar et Maurice auraient ma préférence, pour raisons familiales, mais je reste très ouvert à tout autre projet sur l'ensemble du continent Africain,dans l'océan indien et vers l'Europe de l'est.



Je reste à l'écoute de toutes propositions de collaborations ou missions ponctuelles aussi bien pour des entreprises privées que pour des organisations officielles nationales ou internationales.



Mes compétences :

AFRIQUE

Développement

Disponibilité