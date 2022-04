André Mael NZICKOU MAYAGUI

Gabonais diplômé successivement d'un Brevet de technicien supérieur en Gestion d'entreprise, puis d'une licence en Management des Entreprises et Organisation à l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation( IUSO) de Libreville . Je suis Responsable commercial au sein d'une pme de la place spécialisé dans la fourniture des produits et solutions Informatiques Actuellement en cycle Master à l'Ecole Supérieur de Gestion d'Informatique et des Sciences ( ESGIS) de Libreville , je suis à la recherche d'un stage d'apprentissage ou d'insertion professionnelle dans la logistique , transport , gestion d'achats ou moyens généraux .