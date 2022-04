Andre MARCON

Bonjour, je suis donc a la recherche d'un emploi de vendeur en magasin de meubles, salons, literies, décoration, petits meubles. En 24 ans ( dont 22 a mon propre compte ), les 2 emplois qui ont suivi ou j'ai été vendeur, et vendeur responsable, j'ai mis en application tout ce savoir acquis, ceci afin de répondre aux sollicitations de mes employeurs et la satisfaction de leurs clientèles, chose qui a été faite (justificatifs). Je suis mobile géographiquement, et étudie toutes propositions d'emploi. J'ai une bonne connaissance des produits puisque j'ai eu des relations commerciales avec les fabricants francais et étrangers. Je vous remercie pour l'étude de mon curriculum vitae, et reste a votre disposition pour tout entretien, ceci afin de répondre a toutes les interrogations quant a mon parcours professionnel. Cordialement. A.MARCON



