André Marie BAVEREL

En parallèle d'une activité dans le domaine de la formation, du conseil et de l'enseignement, je développe des outils de communication, notamment de l'apprentissage de la conjugaison.



Le 25 décembre, innovation ! 2 nouvelles versions du disque Mappeverbe :

- Mappeverbe au coeur de la conjugaison française, pour le marché francophone;

- Mappeverbe fast track to French verb forms in 90 verbs, pour le marché international.

Vidéo de démonstration sur



Mon objectif est de faire connaître ces produits auprès des professionnels de l'éducation, de la formation (notamment en français langue étrangère ou seconde - FLE, FLS), auprès des professionnels du livre et trouver de nouveaux débouchés :

- dans le secteur des objets publicitaires :

* les disques offrent une grande surface de marquage pour les annonceurs (http://www.mappeverbe.fr/annonceurs.htm ) ;

* une gamme de cartes à collectionner et puzzles complète l'offre de disques Mappeverbe.

- dans le domaine des applications numériques (Ipad, Iphone, TNI, etc.) pour développer, intégrer des versions numériques de ces produits.



Si des Organisations souhaitent développer leur image, dynamiser leurs ventes avec des produits innovants, efficaces, ludiques et utiles, alors, qu'elles se fassent connaître !



