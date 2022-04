Andre Martial KOUADIO

Je suis un jeune homme dynamique et humble. Je suis d'une école de formation reconnue pour sa formation de qualité. A l'issu de cette formation,je me dit qualifié et apte à mettre mes connaissances à profil. En effet ma formation estudiantine et mon stage en entreprise m'ont permis de développer des qualités comme: le travail sous pression,le capacité d'adaptation,l'esprit de groupe et celui de la créativité. Je procède certaines qualités personnelles telles que: la motivation,l'humilité,l'obéissance et la servitude.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage

Internet

Logiciel comptaqble sage 100