André MASSE NONOS

Moi je me nomme MASSE NONOS ANDRE étudiant en sociologie à l'université de yaoundé 1 et titulaire d'un BAC +2 en commerce international à l'école supereiure de commerce de yaoundé je suis également agent de cyber dans l'entreprise CREOLINK COMMUNICATIONS une entreprise de télécommunication . Je suis originaire de la région du littoral du cameroun d'ethnie BASSA j'ai 23 ans et je compte poursuivre mes études jusqu'à optenir au moins un MASTER II en sociologie du developpement .



