André MEIFFRE

Passionné par l'agriculture, production d'huiles d'olives mono variétales et assemblages sur le domaine oléicole de 50 ha en Arles.

Recherche de variétés présentant un taux de polyphénol élevé et des caractéristiques gustatives intéressantes.

La production des BASTIDETTES est de 30 à 40000 litres par an de huile d'olive vierge extra.



ci joint nos coordonnées:

www.bastidettes.fr