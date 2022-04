Andre MENS

Mon parcours professionnel chez Psa Peugeot-Citroën a commencé comme conducteur d'installation de zones robotisées et la maintenance des installations. Par la suite, j'ai occupé le poste de technicien de production, j’ai été amené à identifier et traiter les défauts sur les véhicules tels que l’étanchéité du circuit refroidissement par la mise en place d’indicateurs et l’utilisation de standards. Puis j'ai évolué dans le domaine de la nomenclature et l’ordonnancement du véhicule, ce qui m’a permis d’acquérir de la rigueur et de la réactivité, tout en m’impliquant dans un travail de réseau auprès de partenaires au sein de l’entreprise.



Mes compétences :

processus de montage

approvisionnement des pièces

Conducteur de ligne de fabrication

Construire la nomenclature véhicule