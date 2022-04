André MERLIAC

Actuellement responsable du système de traitement de l'alerte au Service Départemental d'Incendie des PO, assure la disponibilité des logiciels et des bases, suivit des projets d'évolution et de développement des nouvelles interfaces.

Assure la formation continue et initiale des opérateurs et des agents de maintenance.

Auparavant, mise en place de la base de donnée cartographique au sein du SDIS66 (création du MCD et mise en production).



Mes compétences :

Bases de données

Management d'équipe

Management de projets