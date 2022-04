André MICHELET

 13 rue Pasteur

35240 RETIERS



 mecano-66@hotmail.fr

 0658807787







DOMAINES DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Industrielle  Mécanique agricole- Electricité



- maintenance générale industrielle et domestique - maintenance générale tracteurs, ensileuses

- réparation électrique, hydraulique et mécanique - installation électrique aérienne et souterraine

- maintenance sur machine de production en agro-alimentaire - dépannage auprès de particuliers

- soudage à l’arc et semi-automatique - entretien général de matériel espaces verts et

- électricité frigorifique de loisirs

- magasinage et préparation de commandes - mécanique automobile diesel et essence







EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (domaine de l’industrie)



2011 Pilote de lignes – formateur d’agent de production sur machines – CSR Loïc Raison – Domagné

2010 – 2011 Stage pratique de Pilote d’installations industrielles – C.S.R. Loïc Raison - Domagné

2002 – 2003 Agent de production – Gâtine Viandes – La Guerche-de-Bretagne

1995 – 2000 Diverses missions intérimaires en mécanique agricole, production, maintenance mécanique et électrique sur machine en agro-alimentaire et encadrement du personnel de maintenance







AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES





2005 – 2010 Missions par l’Association Intermédiaire « Le Relais » et par les sociétés intérimaires

« Manpower » et « Gérinter »

2000 – 2002 Chauffeur livreur monteur de meubles – Transports Alias Distribution – Pacé

1993 – 1994 Electricien de maintenance – Université Rennes 2

1992 – 1993 Electromécanicien – Mat Service – Janzé

1989 – 1992 Electricien en missions intérimaires – Vannes, Paris, Clamecy

1989 Electricien dépanneur – Entreprise DURET- Auxerre

Monteur en réseaux électriques – Ets Auxerroise Bornhauser et Molinari – Avallon