Andre Mireille TENKUEU

Bonjour,

je suis André TENKUEU, j'ai beaucoup de formation sur le terrain , mon entreprise où je me trouve actuellement m'a fait participé à beaucoup de formation en management et homologation 6G ET 4G ,TIG, MIG et teromatec (avec des certificats d'homologation à l'appui) et des réparation des pièces difficiles à souder et des contrôles des soudures; également formateur des apprentis, j'ai été formé auparavant par APAVE.



Mes compétences :

Cordinateur des travaux et études sur des soudure