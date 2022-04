L’on ne pourrait décrire Majestyconakry sans prendre un peu de recul. Né aux aurores d’un 12 juin, Majestyconakry est la quintessence même du respect accordé aux hommes de valeur dans les ghettos de Conakry. De son vrai nom ANDRE MOLOU GUILAVOGUI, il hérite de son sobriquet pour la philanthropie dont il fait preuve. Du tutoiement de ses tympans avec l’album “PROSE COMBAT” de MC Solaar, Majestyconakry épouse le rap et sympathise avec les proses. Son anorexie des mots l’amène désormais à écumer toutes les soirées chaudes et kermesses scolaires. Au bout de quelque temps, son talent se confirme et le mène sur l’une des premières compilations du mouvement hip hop en Guinée SAGA HIP HOP. Son titre < un regard vers le passé > en symbiose avec Hakeem ou Issiaga, sorti sur la compil, est un succès. Majestyconakry conquiert une armée de fans et confirme ainsi le talent qui lui est reconnu.



A la fin des années 2000, il pose ses valises de rappeur et reprend le chemin des classes. Au bout de trois ans, il ressort diplômé de l’école des soins de santé communautaire de N'zérékoré honorant ainsi les vœux de ses parents. Rattrapé par son altruisme, Majestyconakry s’investira comme spécialiste d’info, d’éducation et de communication avec l'American refugee commity pour sensibiliser les jeunes sur la lutte contre le sida. Ses premiers amours n’étant pas aller bien loin de lui, en 2004 Majesty sort son premier opus < ESPERANCE > . Album sur lequel l’on retrouve kajeem, afro g et Naphtaly (qui assaisonnera l’album) de la Cote d’Ivoire. S’enchaîne ensuite les tournées notamment avec les complexes SOS et plan internationale au profit des enfants déshérités. 2005 revoilà Majestyconakry qui récidive sur la compilation SAGA HIP HOP la LEGENDE CONTINUE.



Baroudeur invétéré, MAJESTYCONAKRY entame un périple qui le conduit à Bamako où naîtra l’album "afrika 2006" en collaboration avec ELIEZER OUBDA (artiste burkinabé). Véritable globe-trotter, le prosateur qu’il est parle plusieurs langues apprises au gré de ses voyages.



A la faveur d’un atelier organisé par la francophonie, animée par Delphine NYOBE, le môme des ghettos rentre en osmose avec la poésie urbaine. Des ce moment Majestyconakry est slameur et son édam < EMBOUTEILLAGE > est un pur concentré de slam clamant haut et fort que l’art de la parole vient d’Afrique. Le premier édam slam de la Guinée vient des entrailles du très entraînant Majestyconakry est a découvrir..

depuis 2011 Majestyconakry réside en France et malgré la distance il reste militant pour les droits de l'homme et de la liberté d'expression en république de Guinée Conakry, pour mieux se faire entendre par son public et sa jeunesse ,Majestyconakry se lance dans une aventure de variétés reggae dancehall et hip hop avec son premier single rasta love (Majestyconakry) clip disponible depuis octobre 2012.

depuis son séjour en France Majestyconaky a deja réalise un street album Reggae dancehall "woulekratie" disponible depuis le 31 mars 2013 en numérique via le réseau "Zimbalam".

Retrouvez le très bientôt en concert et sur les plates formes de téléchargement légale.

Majestyconakry la référence de la musique urbaine engagé et consciente de GUINÉE Conakry.(Afrique de l'ouest)

En 2013: 3 clip réalisé en indépendant,, ,un street album"woulekratie" et la participation a la Phase finale du tremplin Reggae farwest 1er édition.

