André MORFIN

Acteur dans le domaine informatique depuis plus de 30 ans, expert en environnement IBM AS/400, iSeries, je vous propose mes services en Assistance à maîtrise d'ouvrage, Analyse, Développement, formation.



Freelance depuis 2011, J'ai décidé de faire partager mon expérience professionnelle.



Synthèse de mes compétences :

- Elaboration et suivi de plannings, gestion des charges, des ressources et des délais

- Formation (Ingénierie de formation, conception pédagogique, animation de formation en groupe ou individualisé).





Les secteurs métiers dans lesquels j'ai exercé sont : bancaire, industrie, chimie, administration, santé, finance, les services, Agroalimentaire.



Mobilité Géographique : Bouches du Rhône – Disponible dans un mois.



Mon projet professionnel :

D’un point de vue technique

Je souhaite travailler au sein d’une entreprise à forte valeur ajoutée vers des postes en management de projet ou testing ·

D’un point de vue sectoriel

Je n'ai pas de secteur privilégié, un bon ingénieur doit savoir s'adapter.

D’un point de vue relationnel

J’aime travailler à des postes riches en contact humains, au sein d'une équipe dynamique.



“Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.”

Nelson Mandela



Mes compétences :

As400

RPG

COBOL

IBM AS400 Hardware

DB2

SQL

EDI

Business Objects

Sorties

JavaScript

Java

ILE

Toshiba Hardware

SQLCBLLE

Printer Hardware

Paye/Prsi

Merise Methodology

MVS

Lotus Notes/Domino

Lansa

IBM Hardware

ECLiPSe

CLP

CICS/ESA

Apache Subversion

AIX UNIX

ALM

Iséries

Mercury Quality Center

HP Quality Center

Invoicing > Issuing Invoices

Brokerage

Invoicing

Project Management

ITSM

ARGOLINE

ERP AMASIS

Eclipse IDE

Mantis

EDIFACT

ERP MINOS

STUDIO

RDI