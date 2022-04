André MORIANA

Spécialisations : (communication et courant faible) Automatisme, Gestion énergétique, Sécurité.

1982 S.I.T.E. ProMeTel

• Dépanneur d’installations téléphoniques privées. (Alcatel,Telic, Barphone, Picard-Lebas …)

• Installation de système de réunion téléphonique dans les centraux France Telecom. Conception et fabrication de circuits imprimés.

1988 ETELEC

• Installation et maintenance courant faible, suivi de chantier mise en service et maintenance, maisons de retraite, Hôpitaux, Lycées collèges, PME …

Création de logiciel de gestion des interventions.

- Installation téléphonique(Barphone, Satelcom, Matra, Telic…)

- Alarme incendie et désenfumage (ATSE, DEF, Cerbérus, Nugélec …)

- Alarme intrusion (Elkron, Siemens, Arithec …)

- Vidéo …

- Sonorisation (Intervox Alcatel).

- Contrôle d’accès.

- Domotique.

- Appel hospitalier (Intevox Alcatel, Legrand …)

- Recherche de personne (Intervox Alcatel).

- Interphonie 2 fils, 5 fils, Bus (Urmet, Coffrel, bticino, Aiphone …)

1998 Arrows Technologies

• Installation, maintenance système de télésurveillance, Contrôle d’accés, SAS d’accès, Vidéo surveillance analogique et IP, dans le milieu bancaire.

Suivi de chantier et réception. Suivi des contrats de maintenance.

- Tourret électronique.

- Ritzentaler Gunebo (SMB, SecurWave).

- Telem (Belledonne).

- VSK (Wesp).

- Til-technologies.

- Enregistreur Vidéo STIM, TEB…

• Conception de système Domotique avec gestion multi-sites.

• Création de sites web (Apache, IIS, Nginx, PHP, Javascript, CSS, Ajax, Mysql, SQL server…)

• Création de projets et IHM avec serveur WEB intégré, sur automate industriel Phoenix-Contact.



Mes compétences :

Intégration

Domotique

Conception

Automatisme

SQL

Réalisation

PHP

Communication

Sécurité