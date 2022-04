André MOURAVIEFF

Née en 1977 d’une aventure humaine, Atelier des Compagnons Etinceleurs SA devient en 2016 ACE. ACETECHLINE ™ est la nouvelle enseigne d’ACE, PME à taille humaine, nous avons bâti notre expertise autour des compétences d’hommes et de femmes issues de l’industrie. Notre métier est la réalisation de prototypes, d’outillages et de petites et moyennes séries industrielles.



Aujourd’hui, la maîtrise de la fabrication d’outillages des plus simples aux plus complexes nous assure une position de leader de la fabrication d’outillage intelligent :



– CFAO ;

– électroérosion par enfonçage ;

– électroérosion par fil ;

– fraisage CN 5 axes ;

– rectification par coordonnées ;

– tournage…



Les solutions techniques que nous utilisons évoluent avec les méthodes de conception et d’optimisation de nos clients, aussi cette liste n’est pas exhaustive : de nouveaux procédés sont à l’étude en continu. L’exigence et la qualité sont nos priorités.



Nos différentes expertises nous amènent à travailler sous des normes et certifications industrielle EN 9100 (aéronautique), ISO 9001 (aéronautique, automobile, agroalimentaire, cosmétique et énergie).



Nous disposons de deux Pôles de compétences sous l’enseigne ACETECHLINE ™ :



– l’atelier de production,

– l’étude-conception et R&D.