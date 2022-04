JALEX TRADE INTERNATIONAL LTD, aide les sociétés pour la réalisation des grand travaux et à améliorer leur plans de commercialisation. Nous aidons nos clients en leur fournissant des solutions novatrices et une attention, afin d'aider à définir et développer un cadre de transformation d'affaires.



Vous avez besoin d'un facilitateur d'affaires internationales, nous vous aidons à:

* Identifier et maîtriser les éléments de risque.

* Définir et recruter des spécialistes verticaux, distributeurs, agents, etc.

* Rechercher les opportunités, la présentation de produits et services, etc.



ANDRE NJIKAM ( CEO )



Mes compétences :

negociation commerciale B to B et B to C