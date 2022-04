Andre NOSSENT

Formation :



Docteur en médecine, Chirurgie et Accouchements ,distinction ULG 86

Médecin généraliste gradué CUMG ULG I989

Licencié en médecine du travail ULG Distinction I99O

Médecin spécialiste dans le domaine de la radioprotection ULG I99O

Grades scientifiques de médecin -Hygiéniste ( option 1 : Hygiène et santé publique Distinction ULg I992 distinction )option 2 toxicologie

Distinction ULG 1994

Licencié en Philosophie ( Jury Communautaire près l'uLG I997, distinction)

DEA ( Diplôme d'Etudes Approfondies) ULG 2OOO



Publications:



5 publications sur la terminologie médicale in Rev. méd. LG

1 publication sur la terminologiede la sexologie in " la Banquedes mots"

Nombreux petits articles de terminologie médicale in Bull. Inform. AMLG, BUll. Amicale Jonfosse , CITADOC, CHC-News, GGL News