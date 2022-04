Homme 54ans accrods,au travail je me presente comme conducteur d angin j ai les caces 1 2 4 7 8 9 j ai travailler a la lgv je vien d avoir terminer mon contrat et je postul chez vous car je ne sais pas rester sans travailler car ma vie ces mon travail et etre toujours disponible pour toute promesse de travail



Mes compétences :

conducteur d engins