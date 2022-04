André ORTAIS

J’accompagne les problématiques liées au changement auprès des organisations et des dirigeants. J'aide les porteurs de projets dans l'atteinte de leurs objectifs et les aide à réussir leur évolution vers l'entrepreneuriat.



Je peux vous permettre d’avancer dans un contexte de :



~ Prendre de meilleures décisions

~ Mettre en place un plan d'action

~ Affiner le management

- Management d’équipe

~ Mieux gérer le stress



- Communication interpersonnelle, gestion de conflit

~ Améliorer votre leadership

~ Prise de parole en public, Préparer un entretien ou un discours

~ Retrouver confiance en soi



Rompu à la scène, je décide de rejoindre le monde de l’entreprise. Je découvre alors des milieux très différents comme ceux du bâtiment, la vente et notamment les start-ups dans les domaines du webmarketing et du e-commerce.



Il y a plusieurs points communs à tous ces environnements différents, le besoin de s'adapter à un environnement en changement permanent et le facteur humain.



J'entame ma formation aux métiers de l'accompagnement dans les années 90 à travers les outils de diagnostic des interactions interpersonnelles, à l’analyse transactionnelle et la Théorie Organisationnelle de Berne pour accompagner les dirigeants et leurs équipes dans la mise en place des conditions de la coopération et l'efficacité au travail. Ce n'est qu'en 2013 après un long processus de maturation que j'adopte la posture de coach en organisations.



Aujourd'hui j'associe les approches du coaching et du théâtre avec le diagnostic des processus de groupe pour permettre à mes clients de rendre leurs équipes plus performantes et retrouver, quand c'est nécessaire, le plaisir au travail.



Mes compétences :

Management

Théâtre

Coaching

Team Building

Prise de parole en public

Aide à la décision

Direction d'acteurs

Networking

Gestion de projet

Conduite de projet

Service client