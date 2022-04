André Patrick NANGA

Bonjour je me nomme Nanga André Patrick, je suis étudiant a l' université de Douala en GÉOGRAPHIE niveau 2 .âgé de 21 ans et je suis a l' écoute d'opportunités( bourse, stage, emploi CDI OU CDD). je suis le genre de garçon à qui vous poserez une question je vous répondrai je ne sais pas mais soyez sur que je vais remuez ciel et terre et trouvez la réponse à votre question.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Base de données

Prospection

Études marketing

Étude de marché

Aménagement du territoire

Statistiques

Développement durable