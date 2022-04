Bonjour, je suis un jeune Camerounais, Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses de formation. Cette formation m'a également permis d'acquérir plusieurs connaissances en métiers bois et environnement y compris l'agronomie. Je suis à la recherche d'un emploi stable en vue de pouvoir évoluer dans ma profession et survivre au quotidien. MERCI!!



Mes compétences :

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint