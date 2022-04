André Paul KOMBILA KOMBILA

Gabonais de 54 ans, 1,78 de taille; marié, 13 enfants, spécialisé dans le domaine de Maintenance. Ancien étudiant de l'Ecole de Spécialisation du Matériel de l'Armée de Terre (ESMAT) Châteauroux France 1983; de l'Ecole de Fabrication d'Armement de Bourges(EFAB) Bourges France 1984; du Centre de Formation Technique du Service du Matériel (CFTSM) Casablanca Maroc 1987-1988; Officier de Renseignement Corps de Troupe (ORCT) RCAS-Libreville 2000; Formateur des Formateurs en Topographie, Maintien de l'Ordre, Sécurité Militaire, Armement petit et gros Calibres... Serviteur du Dieu Vivant et Véritable (Protestant pratiquant). Directeur Général de la SARL BA.CO.FOR - GABON; Tél: (+241) 06 68 81 73 et (+236) 75 73 24 32 ou (+236) 70 55 75 73. Français, Anglais, Volleyball, Footing...



Mes compétences :

Fabrication Mécanique

Leadership

Entretien des Circuits Hydrauliques

Comptabilité Matière

Gestion Carburants et Lubrifiants

Maintenance industrielle