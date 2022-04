André PELLICIARI

PARCOURS PROFESSIONNEL

Actuellement :

-Directeur Sté 'OCTO' -Paris-

Conception / développement de projets artistiques à destination de l'entreprise,communication.

-Consultant



Avant cela :

-Directeur Artistique associé

Sté de productions '28bis' -Paris-

-Directeur artistique du groupe Grévin et Cie

Pour l'ensemble des sites du groupe (France, Allemagne, Pays Bas, Suisse)

-Directeur de théâtre (France)

Coproductions diverses : Market Theater de Johannesburg, Théâtre National de Saratov, ...

-Conseiller/Consultant Artistique

Société d’audit et indépendant pour :

Ministère de la Culture, (Direction du Théâtre et des spectacles),

Collectivités locales,

Compagnies,

Sommet des Chefs d’Etats des Pays Francophones - Ile Maurice 1993-.

-Intervenant

Université Aix-Marseille III.

-Directeur de Centre Culturel.

Création/production/programmation spectacles vivants.

-Enseignant

Collèges/ lycées



FORMATIONS

-Bilans de compétences 'ECPA' -Paris-.

-Formation au Métier de Coach 'Médiat-Coaching' -Paris-.

-Droit et pratique Européens des Affaires I.D.A.-Aix en Prov.-.

-Gestion des Entreprises Culturelles -Aix-Marseille III-.

-Diplôme d’E.P.S. C.R.E.P.S. -Nancy-.

-Certificat des Ateliers Artistiques de la Loire -St Étienne-

'Danse, Théâtre, Musique, Mime, Arts Plastiques'.

-Perfectionnement en Management des entreprises culturelles

Théâtre National Marseille 'la Criée'/Direction du Théâtre et des Spectacles/Ministère de la Culture (3 lauréats en France).



DIVERS

Publication : Coauteur d'un article intitulé « L’administrateur vecteur d’intégration de l’irrationnel dans la gestion de l’entreprise culturelle », présenté et édité lors de la première conférence Internationale sur la gestion des Arts, école HEC -Montréal-.



Mes compétences :

Conception

Communication

Consultant

Scénographie

Création

Spectacle

Graphisme

Entertainment