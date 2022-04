André PÉRONNET

Je mets à votre disposition sur les 6 années qui me resteraient à accomplir, mes compétences pluridisciplinaires renforcées par mes 5 ans "d'Indépendant" (site http://www.apapa.fr/ ).

L’application des compétences QHSE dans le domaine immobilier permet de limiter les impacts sur toutes les missions d’un Responsable dans les métiers de l'immobilier:

- Services Généraux ou Facility Management,

- Maintenance,

- Achats,

- Sécurité, environnement

- ...

L'optimisation des coûts passant également par l'analyse des risques, la maîtrise des budgets en sera plus performante.

Mes compétences sont applicables aux sites industriels, tertiaires ou logements qu'ils soient SEVESO, ICPE, IGH, ERP, HQE .....

Cette maîtrise est transférable sur les secteurs d'activité.

N’hésitez pas à me contacter au 06 11 40 07 75.



Mes compétences :

Environnement

ERP

Facility management

Hygiène

ICPE

IGH

Immobilier

Logistique

Maintenance

Maintenance site

Management

Qualité

Sécurité

Services généraux

Seveso

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

Cymap

Consolidations

