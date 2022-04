Andre PETITEAU

Après 10 ans d'expériences dans le commerce et le marketing, je crée 2 sociétés de production agissant dans le domaine de l'entertainment et du web.



De nombreux projets créatifs et novateurs sont en construction.



A la recherche constante de compétences multiples notamment de contacts publicitaires entreprise pour élargir mon champ d'action.



Mes compétences :

Marketing

Marketing stratégique