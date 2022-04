ANDRÉ-PHILIPPE AROWAS est spécialisé dans la communication audio-visuelle, avec un parcours radio et télévision débuté à l'ORTF fin des années 50, avec l'actualité cinématographique, poursuivi à RADIO ANDORRE dans les années 60 pour les matinales, à SUD RADIO (dont il a d'ailleurs "inventé" le nom en 1968 alors qu'il était en poste pour l'émission de 9H à midi et que la station "RADIO MONTE CARLO RADIO DES VALLEES D'ANDORRE voulait moderniser son nom, puis, dans les années 70 il deviendra responsable du magazine d'information radio sur FR3 MARSEILLE PROVENCE, chargé des émissions de promotion radio sur FR3 LANGUEDOC ROUSSILLON, et créera RADIO SOLEIL MEDITERRANEE, station de radio dite libre dans les années 80, et enfin, RTV SUD structure de reportages vidéo à partir de 1990, avant de prendre sa retraite en 2001 et de créer plusieurs associations, dont WEB TV NIMES e et l'association TROP C TROP plus récemment pour la défense des intérêts des citoyens



