André-Pierre CULOT

Fort de mon expérience de dix-huit ans en marketing et ventes internationales dans l’industrie alimentaire et spécialisé dans les rayons charcuterie et traiteur frais et surgelé, je développe ou crée et dynamise votre département de ventes internationales dans le cadre de vos objectifs budgétés.



Avec le support d’une assistante trilingue (Fr, NL, As) ou quadrilingue (+ All / Esp / Italien), je prospecte les trois segments majeurs de la distribution européenne (GMS, Foodservice, Grossistes) en collaboration éventuelle avec des importateurs et des agents commerciaux.



Rattaché à la Direction Générale et en collaboration étroite avec la Direction Commerciale, j’établis la stratégie de ventes internationales en fonction le la politique interne de croissance, des ressources et souplesses opérationnelles et de l’acquis en matière d’export.



Je suis basé en Belgique à une heure des deux aéroports internationaux et des sièges belges de décision. J’effectue également des visites régulières sur les sites opérationnels ainsi qu’au siège de votre organisation.

Toutefois je peux également gérer ce département à meilleur coût fiscal et social dans le cadre d’une entité juridique de droits luxembourgeois située à distance raisonnable de mon domicile, et dont je peux me charger de la création avec les actionnaires.



Toujours à la recherche de nouveaux défis, créatif et organisé, mon esprit de leader apprécie le dynamisme de votre société, l’esprit d’ouverture aux nouveaux marchés et la qualité de la collaboration avec mes collègues.



Je participe de manière active au programme de Recherche et Développement en matière de mise au point de recettes et de packaging adaptés aux marchés cibles.



Un salaire fixe, des primes sur objectifs, un véhicule de fonction et des avantages extra-légaux constituent ma rémunération.



Disponible autant que nécessaire pour mener cette mission à ses objectifs, je souhaite également préserver du temps pour ma vie familiale et mes loisirs.



Langues :

- Français : langue maternelle

- Anglais : parlé : couramment / écrit : couramment

- Allemand : parlé : très bon / écrit : assez bon

- Néerlandais : parlé : assez bon / écrit : assez bon

- Espagnol : parlé : moyen / écrit : bases

- Italien : parlé : notions



Informatique :

Utilisation courante de Windows XP Pro, Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Photoshop, Internet Explorer.



